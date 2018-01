Den aktuelle President Milos Zeman.

Den Haapterausfuerderer Jiri Drahos

No der Auszielung vu méi wéi 95 Prozent vun de Wahlbezierker kënnt hien op ronn 39 Prozent.Säi Konkurrent Jiri Drahos kënnt op 26 Prozent vun de Stëmmen.Domat kënnt et an 2 Wochen zu enger Stéchwahl tëscht béide Kandidaten.D'Ofstëmmung mat knapp 8,4 Millioune Wahlberechtegten hat e Freideg am Nomëtteg ugefaangen.