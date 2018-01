Eng Demande vun ënnert anerem de Jusoen, also de jonke Sozialisten, a 4 weideren SPD-internen Aarbechtsgruppe gouf mat enger knapper Majoritéit vun 52 zu 51 Stëmmen ugeholl.Dëst gëllt als schwéiere Réckschlag fir den SPD-Chef Martin Schulz.D'Sondéierungsgespréicher fir eng nei Editioun vun der grousser Koalitioun tëscht SPD- an CDU/CSU waren no enger Marathon-Nuecht e Freideg de Moien endlech op een Enn gaangen.Ma déi gréisst Erausfuerderung ass nach net gepackt, well iert d'Koalitiounsgespréicher kënnen ufänken, muss den SPD-Parteidag den 21. Januar zu Bonn nach gréng Luucht ginn.