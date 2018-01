Zu Wien gouf et e Samschdeg eng grouss Demonstratioun géint déi nei Regierung an Éisträich.

Mat 10.000 Leit war gerechent ginn, et waren der awer op d'mannst duebel sou vill, sou d'Police. Den Organisateuren no wären et der souguer iwwer 50.000 gewiescht.

D'Demonstrante wiere sech géint méigleche Sozialofbau a Studiegbühren. Dozou fuerdere si, dass den Inneminister Herbert Kickl vun der FPÖ zerécktriede soll.

Deen hat an der Woch fir vill Opreegung gesuergt, nodeems e sot, Flüchtlinge soll een an Zukunft „konzentriert“ a sougenannten „Grundversorgungszentren“ ënnerbréngen. De Lien mat NS-Konzentratiounslager huet vill Leit weltwäit schockéiert, et misst een op seng Sprooch oppassen.

De Kickl selwer wëll seng Remark net esou gemengt hunn.