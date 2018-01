Et sollt e lëschtegen Owend gi mat Kaartespiller an Owesiessen...mä et gouf eng Tragedie.

© afp

A Portugal si bei engem Feier op d'mannst 8 Mënsche gestuerwen. D'Feier war zu Vila Nova da Rainha an der Gemeng Tondela, eng 250 Kilometer nërdlech vu Lissabon an engem Biergerzentrum. 50 Leit goufe verwonnt.

D'Gebai, wou et gebrannt huet, huet e puer Stäck. Et gouf Panik, well vill Leit am Haus waren. 170 Pompjeeën, Secouristen a Poliziste mat Dosende Gefierer an 3 Helikopter waren am Asaz. Et wär eng Katastroph, sot de Buergermeeschter vu Tondela.

D'Onglécksursaach ass nach net genee gekläert. Et soll eng Explosioun an engem Kamäinsuewe gi sinn. Gëftege Kuelemonoxid wär dobäi ausgetrueden.