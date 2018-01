Internat.: Am meeschte gelies

Den Aussoen no gouf en Tunnel zerstéiert, duerch dee méiglecherweis Waffe geschmuggelt goufen. Den Tunnel soll an der Géigend vum Grenziwwergang Rafah gewiescht sinn a ronn 180 Meter déif an israelescht Gebitt gaange sinn. Israel soll donieft och op Weideres e Grenziwwergang fir Wueren zougemaach hunn, dee vun der radikal-islamescher Hamas kontrolléiert gëtt.