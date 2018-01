© afp

Awunner vum US-Staat am Pazifik krute per SMS eng Noriicht, an där virun enger Rakéit gewarnt gouf. D'Leit goufen opgefuerdert sech direkt a Sécherheet ze bréngen. An der Noriicht gouf och betount, datt dëst keng Übung wier. E puer Minutten drop koum dunn eng Korrektioun vun der Noriicht. De Gouverneur huet sech antëscht fir de Feeler entschëllegt.



Am November waren op Hawaii erëm Tester fir Alarmsireene gemaach ginn. Als Begrënnung huet et geheescht, datt Nordkorea behaapt hätt, hir Rakéiten kéinten de Pazifik areechen.