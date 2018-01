© afp

Der Hëllefsorganisatioun no sinn an der Regioun bei Damaskus ronn 400 Dausend Mënsche vu Regierungstruppen gefaangen. D'Hallschent dovu si mannerjäreg. An der Géigend kënnt et praktesch all Dag zu Bommenattacken. Vill Meedercher a Jonge wiere komplett ënnererniert. D'Rebellenhéichbuerg gëtt zanter bal 4 Joer vu Regierungstruppe belagert.