162 Passagéier waren u Bord, plus 2 Piloten a 4 Crewmemberen, also 168 Leit am Ganzen a si bloufen all, wéi duerch e Wonner, onverletzt.De Fliger war an der tierkescher Haaptstad Ankara gestart a kuerz drop zu Trapzon gelant an dobäi vun der Pist, déi direkt nieft dem Schwaarze Mier ass, ofkomm.D'Rieder vun der Boeing sinn op hirem Ëmwee am Buedem stieche bliwwen an op Biller war och ze gesinn, datt Damp aus der Maschinn komm ass.U Bord ass eng Panik ausgebrach, d'Leit hätte Kreesch gedoen an Angscht gehat, heescht et, ma no der Evakuatioun vun der Maschinn stoung fest, et wier keen zu Schued komm, esou tierkesch Medien.De Fluchhafen hat musse gespaart ginn, goung um Sonndeg de Moien awer schonn nees op.