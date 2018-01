No den Äerdrutscher duerch de staarke Reen am US-Bundesstaat Kalifornien ass d'Zuel vun den Doudesaffer op 19 geklommen.

Et ginn donieft ëmmer nach eng ganz Rei Leit vermësst, ma an der Lescht goufe bal nach just Läiche gebuergen.Méi wéi 2000 Leit sinn nach ëmmer am Asaz.