Hir Chancë ginn allerdéngs als geréng ageschat.Si hat als Zaldotin 700.000 confidentiel Dokumenter am Bezuch zu de Kricher am Irak an am Afghanistan vu Militärcomputeren erofgelueden an u Wikileaks weiderginn.Si gouf zu 35 Joer Prisong veruerteelt, koum awer mat Hëllef vum fréiere President Barack Obama no 7 Joer fräi.Bei der Arméi war d'Chelsea Manning nach de Bradley Manning, dee sech dunn awer fir d'Geschlecht vun der Fra decidéiert huet.