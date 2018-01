Hie wier déi Persoun, déi am mannste rassistesch ass, sou den Trump e Sonndeg a Florida, nodeems hie vu Journaliste mat där Fro konfrontéiert gi war.No Informatioune vun amerikanesche Medien soll den Donald Trump d'lescht Woch, während Gespréicher mat Senateure gefrot hunn, firwat d'USA sou vill Leit aus "shithole-countries" missten ophuelen. Et goung dobäi ëm Openthaltsgeneemegungen fir Leit vun Haiti, aus El Salvador an afrikanesche Länner.Ee Spriecher vum Wäissen Haus hat dës Aussoen an enger éischter Phase net dementéiert. Den Trump selwer hat op Twitter geschriwwen, dass hefteg Wieder gefall wieren, awer net dës.En demokratesche Senateur, dee bei där Entrevue dobäi war, huet dogéint de Géigendeel behaapt. Den amerikanesche President hätt eekleg a rassistesch Wieder benotzt.