Denmuss Iwwerzeegungsaarbecht leeschten. Fir déi éischte Kéier nom Ofschloss vun de Sondéierungsgespréicher mat der Unioun, kënnt hien e Méindeg zu Dortmund mat der kritescher SPD-Basis beieneen. Am Kader vun éischte Gespréicher, am Virfeld vum Bundesparteidag nächste Sonndeg, wëll de Martin Schulz d'Delegéiert aus Nordrhein-Westfalen iwwerzeegen, gréng Luucht ze ginn fir Koalitiounsgespréicher. en Dënschdeg gesäit hien zu Düsseldorf d'Delegéiert aus Rheinland-Pfalz.huet iwwerdeems kloer gemaach, dass ee keng weider Konzessioune mécht, déi iwwert dat, wat bei de Sondéierungsgespréicher festgehale gouf, erausgeet. Wat elo als Konsens, och der Ëffentlechkeet virgestallt gouf, doru gëtt net méi gefréckelt, sou de Fraktiounschef vun der Unioun, Volker Kauder, an engem Interview mat der Bild-Zeitung.Och der Unioun wier sou munches schwéier gefall, net nëmmen der SPD, gëtt den CDU-Politiker zitéiert. Verschidde Stëmmen aus der SPD hu kritiséiert, dass ee sech a wesentleche Punkten net hätt kënnen duerchsetzen. Och den CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sot an engem Interview, dass een zu deem steet, wat bei de Sondéierungsgespréicher erauskoum, et géif een net de Feeler maachen, nach eemol iwwert déi Punkten ze verhandelen. Dem SPD-Vize Ralf Stegner no, sinn d'Sondéierungsresultater just d'Basis fir Koalitiounsverhandlungen.