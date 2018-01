Wéi et nämlech heescht, wier et drop an drun, dass de Vulkan ausbrécht. En huet an de leschte 24 Stonne schonn e puer mol Steng gespaut an et hänkt eng grouss Dampwollek iwwert dem Bierg.



D'Protection Civile huet iwwer 12.000 Leit opgefuerdert, d'Geforenzon an engem Ëmkrees vu siwe Kilometer ronderëm de Vulkan ze verloossen.



Well et an de leschte Woche vill gereent huet, kéint een Ausbroch donieft geféierlech Bullis- a Stenglawinen ausléisen.



Den iwwer 2.400 Meter héije Mayon ass ee vun den aktiivste Vulkane vun de Philippinnen a läit ronn 330 Kilometer südwestlech vun der philippinnescher Haaptstad Manila.