Iwwer 90 solle blesséiert gi sinn, heescht et vum irakesche Gesondheetsministère. Well vill Leit schwéier verwonnt goufen, gëtt gefaart, dass d'Zuel vun den Doudesaffer nach klëmmt.Ee Spriecher vum Inneministère sot, dass d'Selbstmordattentäter sech e Méindeg de Moien am Zentrum vun der Stad an d'Luucht gesprengt hunn. Aenzeien no wieren d'Bommen an der Géigend vun engem Grupp vu Bauaarbechter detonéiert.Bis elo gouf d'Attack nach net revendiquéiert. Terrormiliz vum sougenannten Islamesche Staat hat sech an der Lescht dacks zu Attentater bekannt. Virun allem zu Bagdad kënnt et ëmmer nees zu Attacken.