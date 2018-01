Nodeems zu Jakarta am Gebai vun der Bourse eng Etage an e Koup gefall ass, läit d'Zuel vun de Blesséierten an tëscht bei op d'mannst 75.

Aenzeien no sinn d'Leit a Panik ronderëm gelaf an hu probéiert, sech a Sécherheet ze bréngen.



Beamten hu probéiert, d'Gebai ze evakuéieren. D'Agence Bloomberg huet ee Spriecher vun der Bourse zitéiert, deemno d'Ongléck an engem vun den Tierm vun der Bourse geschitt ass.



D'Struktur wier op de Rez-de-chaussée gefall, wou zu dem Zäitpunkt vill Leit an der Cafeteria fir d'Mëttegpaus souzen.





Et soll sech awer net ëm eng Explosioun gehandelt hunn. Déi genee Ursaach muss nach determinéiert ginn.D'Bourse vu Jakarta ass am Zentrum vun der Stad. Am selwechte Gebai sinn och Büroen vun der Weltbank.