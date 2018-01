Internat.: Am meeschte gelies

Als rezent Beispill huet hien e Méindeg de Moien zu Moskau den Drock vun der Regierung vum President Trump op d'Atomofkommes mam Iran genannt. Schonn 2017 wier aussepolitesch keen einfacht Joer gewiescht, sou de Lawrow op senger traditioneller Pressekonferenz fir den Optakt vum Joer. An de leschte Méint hätt sech d'Situatioun awer däitlech verschäerft, duerch Menacë vu Washington.



D'USA hätte domat gedreet, beim nordkoreaneschen Atomprogramm op Gewalt ze setzen, grad sou wéi am Afghanistan. Den amerikanesche President hat d'lescht Woch en Delai gesat, fir d'Atomofkommes mam Iran ze verschäerfen. Am anere Fall géifen d'USA nees Sanktioune géint Teheran verhänken.