Well d'Leit Angscht viru Bombardementer hunn, siche se Schutz ënnert dem Buedem. Vill medezinesch Gebaier hu scho misste wéinst der Gewalt zoumaachen. Op verschiddene Plaze sinn d'Urgencen déi eenzeg Ulafstell fir Blesséierter. Vill Schoule kënnen net méi besicht ginn. D'Kanner, mee och déi Erwuesse brauchen Hëllef.



Hei dat offiziellt Schreiwes vun der Unicef:



Déclarations attribuables à Fran Equiza, Représentant de l’UNICEF en Syrie

Alors que de nombreux parents sont pleins d’espoir pour le futur de leurs enfants en ce début d’année, les mères et pères en Syrie déplorent la perte de leurs enfants.

C’est choquant qu’au cours des deux premières semaines de l’année, plus de 30 enfants ont été tués suite aux violences qui se sont intensifiées dans l’est de la Ghouta, où selon des estimations, 200.000 enfants sont en état de siège depuis 2013. A Idleb, dans le nord-ouest du pays, il est rapporté que la violence abondante a tué et blessé de nombreux enfants et femmes, et a déplacé 100.000 civils au cours des dernières semaines.

C’est une honte, qu’après presque sept ans de conflit, la guerre contre les enfants continue, alors que le monde entier semble rester indifférent. Des millions d’enfants à travers la Syrie et les pays limitrophes ont souffert les conséquences dévastatrices d’une violence incessante.

De quoi est-ce que le monde a besoin pour collectivement mettre fin à la guerre contre les enfants syriens ? Quand est-ce que les acteurs principaux de cette guerre vont-ils se rendre compte qu’en tuant des enfants, ils tuent également le futur de la Syrie-même ?

Comme déjà en 2017, UNICEF-Luxembourg continue à s’engager à ce que les enfants syriens reçoivent des vêtements chauds. Pour soutenir les enfants syriens il suffit de faire un don sous www.unicef.lu/hiver