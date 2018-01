Am DeKalb County am US-Bundesstaat Georgia huet den 3. Januar en Appartementshaus gebrannt. Elo gouf e Video vun der Hëllef mat Happyend publizéiert.

Kanner aus brennendem Haus gerett (15.01.2018) Am DeKalb County am US-Bundesstaat Georgia huet en Appartementshaus den 3. Januar 2018 gebrannt. Elo gouf e Video vun der Rettungsaktioun publizéiert.

Déi héich Flamen an dee villen Damp hunn am Ganzen 20 Wunnengen an deem Gebai betraff, d'Pompjeeë konnten awer evitéieren, datt et op en anert Gebai iwwergeet.Kanner a Puppelcher goufe vun den Elteren aus der Fënster gehäit, fir datt si eng Chance sollten hunn z'iwwerliewen. Si goufe vun de Pompjeeën, déi op der Plaz waren, opgefaangen a gerett.Eng vun deenen dramateschen Zeene weise mer hei ...