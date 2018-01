Si ware mat Ketten a Schlässer un hir Better gefesselt, ënnererniert a knaschteg, heescht et vun de Beamten.



Engem vun de Kanner, ee 17 Joer aalt Meedchen, war et gelongen, sech selwer ze befreien an hat d'Police alarméiert.

© Twitter

D'Kanner waren tëscht 2 an 29 Joer al. D'Eltere goufe festgeholl. Si kréien ënnert anerem Folter a Mësshandlung reprochéiert.Opgrond vun hirem physeschen Zoustand waren d'Beamten am Ufank dovun ausgaangen, dass d'Affer all mannerjäreg wieren.Eréischt méi spéit huet sech erausgestallt, dass et sech ëm 6 Kanner a 7 Erwuessener handelt. Wéi laang d'Kanner scho festgehale goufen, ass nach net gewosst. Si waren an engem desolaten Zoustand, wéi d'Beamten se fonnt hunn.Wéi et vun der Police heescht, hätten dee 57 Joer ale Papp an déi 49 Joer Mamm net kënnen erklären, firwat si hir Kanner gefesselt hunn.