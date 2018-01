© Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Wéi et heescht, wieren déi zwee Männer vun 25 an 28 Joer an Tirol ronn 350 Meter déif erof gefall, wéi se d'Geierkopf-Nordwand wollten erop klammen.



Wléi d'Police matgedeelt huet, wier ee vun de Kloterer bei de leschte Meter ofgestierzt an d'Kreep hätten net méi gehal. Den extraen Hoken wier aus der Wand gerappt ginn a béid Kloterer wieren an d'Déift gefall.