E vollbesate Schoulbus ass en Dënschdeg de Moien zu Eberbach, an der Géigend vu Mannheim, an en Haus gerannt.

© AFP

Wéi e Porte-parole vun der lokaler Police matgedeelt huet, goufen 48 Persoune blesséiert, dorënner vill Kanner. 38 Mënsche goufe liicht verwonnt, 10 méi uerg. Bei 5 Schwéierblesséierten besteet Liewensgefor.



De Bus ass en Dënschdeg de Moien vun der Fuerbunn ofkomm, ass fir d'éischt ongebremst an e puer Autoe gerannt an duerno an d'Mauer vun engem Elektro-Buttek. Am Bus waren gréisstendeels Kanner, awer och Erwuessener. Ënnert den 48 Blesséierte sinn der Police no 43 Kanner.





Wisou et zum Accident koum, ass nach net gewosst.