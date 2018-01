De franséische President Macron gëtt zu Calais an Nordfrankräich erwaart. Hie wäert do Lokalpolitiker, Flüchtlingsassociatioun an Policevertrieder gesinn.

Zu Calais ginn et jo vill Migranten, déi duerch den Eurotunnel an England wëlle flüchten.D'Visite kënnt zu engem Ament wou d'Migratiounspolitik an d'Asylrecht a Frankräich solle reforméiert ginn. Gesetzestexter déi zum Deel vu lenken an rietsen Parteien kritiséiert ginn.