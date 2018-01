Um Schantje vun enger Bréck a Kolumbien koum et e Méindeg zu engem dramateschen Tëschefall. En Deel vun der Bréck ass an de Koup gefall.

© AFP

Op d'mannst 10 Aarbechter goufe mat an den Doud gerappt, weider 8 goufe beim Ongléck, 65 Kilometer südlech vu Bogotá, blesséiert. Wisou en Deel vun der Bréck an de Koup gefall ass, ass nach net gewosst. Si wier vun engem Moment op deen aneren zesummegefall.



Bei den Affer géif et sech ëm Schweess-Aarbechter, déi um ënneschten Deel vun der Bréck geschafft hunn. Eng Dosen aner Aarbechter waren deen Ablack an der Mëttegpaus.



Nach virun engem Mount war de Verkéiersminister Germán Cardona mam kolumbianesche President Santos op Visite um Schantjen, wou eng nei 460 Meter laang Seel-Bréck sollt entstoen. Just 20 Meter hätten nach gefeelt, bis se fäerdeg gewiescht wier. D'Bréck soll Bogotá mat Stad Villavicencio verbannen, déi ronn 120 Kilometer wäit ewech läit.