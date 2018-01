Déi franséisch Bevëlkerung ass zwar em 0,3% gewuess, trotzdem ass et schonn dat drëtt Joer hannerteneen, dat vun engem Gebuerteréckgang markéiert ass, sou vum Insee matgedeelt. Den Zouwuess vun der Bevëlkerung ergëtt sech haaptsächlech aus dem Solde naturel, der Differenz tëschent de Gebuerten an de Stierffäll, wat e Plus vun 164.000 Persounen duerstellt.De Solde migratoire, d'Differenz vun de Persounen, déi an d'Land rakomm sinn an deenen, déi et verlooss hunn, ass op 69.000 Persounen geschat.2017 sinn a Frankräich 767.000 Puppelcher op d'Welt komm, dat sinn der 17.000 manner wéi 2016. Dëse Réckgang léisst sech duerch den Ofbau vun der Zuel vun de Fraen am Alter tëschent 20 an 40 Joer erklären, déi während dem Baby-Boom gebuer sinn a mëttlerweil aus där Alterstranche erausfalen. E weidere Grond fir dëse Réckgang ass, dass den Taux de fécondité erofgaang ass: 2014 waren et nach zwee Kanner pro Fra, 2017 waren et nëmmen nach 1,88 Kanner pro Fra.Obwuel d'Gebuerte zeréckginn, bleift Frankräich dat fruchtbarsten europäescht Land.D'Zuel vun de Stierffäll ass gläichzäiteg awer eropgaang: 603.000 Leit sinn 2017 gestuerwen, dat sinn der 9.000 méi wéi 2016. D'Zäit vun der Wantergripp, déi 2016 ugefaang huet, huet och dozou bäigedroen, dass den Taux de mortalité vun den eelere Persounen eropgaang ass.Den Deel vun de Persounen, déi méi wéi 65 Joer hunn, representéieren 19,6% vun der Bevëlkerung, 2017 awer nëmmen 19,2%.Nodeems 2015 d'Liewenserwaardung zeréckgaangen ass, wiisst se zënter zwee Joer erëm fir d'Männer op 79,5 Joer, fir d'Fraen ass se stabil bei 85,3 Joer bliwwen.D'Differenz bei der Liewenserwaardung tëschent de Fraen an de Männer ass am Gaang, ëmmer méi kleng ze ginn: 5,8 Joer 2017 géint 7,8 Joer 1997.