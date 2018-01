© AFP

Bis Enn Januar soll feststoen wien neie Regionalpresident gëtt. Bei de virgezunne Regionalwahlen, den 21. Dezember, hat d'Lager vum ofgesate Regionalpresident Carles Puigdemont seng absolut Majoritéit verdeedegt. Hie soll dowéinst erëm gewielt ginn. Allerdéngs hält de Mann sech an der Belsch am Exil op. Bei engem Retour a Spuenien dreet hie verhaft ze ginn.



Déi spuenesch Justiz geheit dem Carles Puigdemont wéinst den Onofhängegkeetsbestriewunge vun der Regioun, Rebellioun an d'Ënnerschloe vun ëffentleche Mëttel vir.



E Problem, awer keen Hinderniss?



De Puigdemont wëll, eegenen Aussoen no, säi politescht Amt vun der Belsch aus ausüben, per Skype.



Dat wëll de Ministerpresident Rajoy ënnerbannen an dreet domat, d'Land an deem Fall selwer ze regéieren an den Artikel 155 vun der Verfassung ze behalen. Mat deem Artikel hat d'Regierung a Madrid déi direkt Kontroll iwwer Katalounien iwwerholl. Bei enger Amtsféierung misst ee physesch present sinn. Sollt de Puigdemont nawell vu Bréissel aus amtéieren, wäert dem Rajoy seng Regierung sou eng Decisioun juritesch usichen.