Den Affer misst mat alle Mëttel gehollef ginn, sou de Franziskus en Dënschdeg am Kader vu senger Visite zu Santiago de Chile.



Dono koum hien och mat méi klenge Gruppe vu Betraffene beieneen.



De Poopst hätt hinnen nogelauschtert mat hinne gebiet a gekrasch, huet et dono vum Vatikan geheescht. Wéi an enge sëllechen anere Länner gesäit sech d'kathoulesch Kierch och am Chile mat Skandaler vu sexuellem Mëssbrauch konfrontéiert.