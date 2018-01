Domadder gëtt Ferrero den drëttgréissten Acteur an dem Beräich an den USA. Ënnert anerem iwwerhëlt Ferrero domadder déi beléift amerikanesch Produite wéi "Butterfinger".

D'Transaktioun soll Enn vum éischten Trimester dëst Joer ofgeschloss sinn.



FERRERO EST SUR LE POINT D’ACQUÉRIR LES ACTIVITÉS DE CONFISERIE DE NESTLÉ AUX ÉTATS-UNIS

Ferrero est la troisième entreprise du secteur des confiseries chocolatées au monde.

Cette transaction aux États-Unis renforcera sa position mondiale.

Ferrero deviendra le troisième confiseur aux États-Unis, reflétant son engagement solide

en faveur de la croissance sur un marché attractif et stratégique clé.

Ferrero élargira son portefeuille de produits par une gamme de marques emblématiques

de sucreries et de confiseries chocolatées.

Ferrero renforcera sa présence dans les catégories

des barres de chocolat et des produits saisonniers fortement complémentaires.

LUXEMBOURG – le 16 janvier 2018 – Le groupe Ferrero et ses sociétés affiliées (« Ferrero »), groupe mondial de confiserie, annonce aujourd’hui un accord définitif portant sur l’acquisition des activités de confiserie de Nestlé aux États-Unis pour un montant de 2,8 milliards de dollars en espèces. Les activités de confiserie de Nestlé aux États-Unis ont enregistré un chiffre d’affaires de près de 900 millions de dollars en 2016.

Ferrero fera ainsi l’acquisition de plus de 20 marques américaines bénéficiant d’un riche passé et d’une forte popularité, notamment certaines marques de chocolat emblématiques telles que Butterfinger®, BabyRuth®, 100Grand®, Raisinets®, Wonka® et le droit exclusif sur la marque Crunch® pour les confiseries et certaines catégories aux États-Unis, ainsi que des marques de bonbons telles que SweeTarts®, LaffyTaffy® et Nerds®.

Grâce à cette opération, Ferrero deviendra le troisième confiseur du marché américain, où il est surtout connu pour ses pastilles à la menthe Tic Tac®, ses pralines Ferrero Rocher®, sa pâte à tartiner aux noisettes Nutella®, ses marques de chocolats Fannie May et Harry London, et Ferrara Candy Company, acquise récemment par une société affiliée de Ferrero et dont le portefeuille inclut les marques Trolli®, Brach’s® et les gommes Black Forest®.

Ferrero reprendra les usines de fabrication Nestlé de Bloomington, Franklin Park et Itasca, dans l’Illinois, aux Etats-Unis, incluant ses salariés. Il poursuivra ses opérations depuis les bureaux de Glendale, en Californie, et ses autres sites actuels situés dans l’Illinois et le New Jersey.

Giovanni Ferrero, Directeur exécutif du groupe Ferrero, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de l’acquisition des activités de confiserie de Nestlé aux États-Unis qui dispose en effet d'un portefeuille exceptionnel de marques emblématiques bénéficiant d’un riche passé et d’une extraordinaire popularité. Cette opération renforcera la présence actuelle de Ferrero aux États-Unis, marquée entre autres par le rachat récent des marques de confiseries Fannie May et de Ferrara Candy Company. Elle nous permettra en outre de disposer d’une taille sensiblement plus importante, de proposer à nos clients une offre élargie de produits de haute qualité dans les catégories des barres chocolatées, des confiseries de sucre et des produits saisonniers, et de profiter de nouvelles opportunités de croissance passionnantes sur le plus grand marché de confiserie au monde. Nous sommes impatients d’accueillir au sein de Ferrero la talentueuse équipe de Nestlé et ainsi de continuer à assurer la croissance et à investir dans l’ensemble de nos produits et de nos marques sur un marché clé attractif et stratégique. »

« L’arrivée dans notre portefeuille de marques de chocolats et de confiseries aussi puissantes contribuera à renforcer notre engagement visant à créer de la valeur aux consommateurs et aux clients en Amérique du Nord », a déclaré Lapo Civiletti, Directeur Général du groupe Ferrero.

L’opération est soumise aux conditions de clôture et d’approbations réglementaires d’usage, et devrait être clôturée vers la fin du premier trimestre 2018.

Credit Suisse Securities, Davis Polk and Wardwell LLP et Lazard ont agi en qualité de conseillers de Ferrero.

À propos de Ferrero

Créé en 1946 à Alba, en Italie, sous la forme d’une entreprise familiale, Ferrero est le troisième groupe de confiseries chocolatées au monde, avec un chiffre d’affaires mondial de plus de 12 milliards de dollars, une présence dans plus de 170 pays et plus de 30 000 salariés répartis dans 55 pays.

Ferrero a fait son entrée aux États-Unis en 1969 avec les pastilles à la menthe Tic Tac®, devenues depuis la référence du marché, puis a lancé sur le marché américain les pralines Ferrero Rocher® et la pâte à tartiner aux noisettes Nutella®. Ferrero a acquis récemment les marques de confiseries du chocolatier américain Fannie May qui, au travers de ses marques Fannie May et Harry London, propose des produits dans des catégories clés telles que les barres chocolatées, les pralines et d'autres friandises, ainsi que Ferrara Candy Company, leader des gommes et des bonbons saisonniers avec des marques telles que Trolli, Brach’s et Black Forest.