Et dierft een net den Androck ginn, wéi wann ee schonn um Enn vum Wee ukomm wier. Domat huet de Martin Schulz op d'Kanzlerin Angela Merkel reagéiert, déi gréisser Noverhandlungen, wat d'Resultater vun de Sondéierungsgespréicher uginn, ausgeschloss hat. Den SPD-Chef ass dës Woch op Tournée, fir d'Basis ze consultéieren a sech staark ze maache fir Koalitiounsgespréicher mat der Unioun. E Sonndeg decidéiert en SPD-Parteidag driwwer, ob et zu Gespréicher kënnt oder net.



Sollt et zu enger grousser Koalitioun an Däitschland kommen, wënsche sech déi meeschte Leit de Sigmar Gabriel als Vizekanzler. Dat geet aus engem Sondage vu YouGov ervir, deen déi däitsch Noriichtenagence DPA an Optrag ginn huet. 33 Prozent wieren dofir. Dem Martin Schulz traue manner Leit dëse Posten zou. Do sinn et nëmmen 22 Prozent. 6 Prozent hu sech ee komplett anere Kandidat gewënscht. 39 Prozent wollte kee Kommentar ofginn.

Wann een da kuckt, wien déi Däitsch als Ausseminister gäre wéilten, schneit den SPD-Chef Martin Schulz nach méi schlecht of. Do schwätze sech just 11 Prozent dofir aus. Hie fält domadder esouguer hannert d’Verdeedegungsministesch Ursula von der Leyen, déi op 13 Prozent kéim.



Den neien éisträichesche Bundeskanzler Sebastian Kurz ass optimistesch, dass bis spéitstens Ouschteren déi nei Regierung an Däitschland steet. Hie géif sech wënschen, dass et geschwënn eng staark a stabil Regierung an Däitschland gëtt, well dovun Éisträich an Europa profitéieren, sou de Sebastian Kurz e Mëttwoch den Owend an der ARD-Talksendung "Maischberger". Weider sot den éisträichesche Bundeskanzler nach, dass hien net d'Impressioun huet, dass déi däitsch Kanzlerin un Afloss verluer huet. Béid Politiker ware kuerz virdrun fir Gespréicher beieneekomm.





An Däitschland maachen d'Jongsozialisten weider Stëmmung géint eng nei Editioun vun enger grousser Koalitioun. Ënnert dem Motto NoGroKO, trëtt de Chef vun de Jusoen en Donneschdeg am spéide Moien am Willy Brandt-Haus virun d'Press. Vill Zäit fir Oppositioun ze maachen bleift net. E Sonndeg stëmmen d'Delegéiert an d'Parteispëtzt vun der SPD iwwer Koalitiounsverhandlungen mat der Union of. De lénke Fligel vun der SPD am Bundestag huet sech sengersäits largement fir Koalitiounsverhandlungen ausgeschwat. An engem leschte Forsa-Sondage sinn d'Sozialdemokraten ëm 2 Punkten op 18% Zoustëmmung gefall. CDU, CSU, Linke an Afd leeë jeeweils ee Punkt bäi.