Internat.: Am meeschte gelies

Wou virun engem Joer Schnéimassen e Véier-Stären-Hotel ënnert sech begruewen haten, ginn um Donneschdeg de Moie Blummen néiergeluecht. Dono gëtt eng Mass zelebréiert.



Um Wee fir dohi ginn 29 Fakelen opgeriicht.



Den 18. Januar d'lescht Joer haten et fir d'éischt véier Äerdbiewen an där betraffener Regioun ginn, dat matzen am Schnéichaos. Mëttes dunn ass eng Lawin erofgaangen, déi den Hotel matewechgerappt huet.