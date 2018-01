An de leschte Jore wiere grad mol 30.000 Persounen an der EU, op déi verschidde Memberlänner opgedeelt ginn. D'Léisung ka fir den ÖVP-Politiker just a méi séchere Baussegrenze an Hëllef op der Plaz leien.



D'EU-Kommissioun hat Uganks des Joers eng Plainte virum Europäesche Geriichtshaff gemaach, well Tschechien, Polen an Ungarn de Verdeelungsschlëssel net respektéieren. Och Lëtzebuerg huet sech ëmmer nees fir sou e Mechanismus staark gemaach.