Mënscherechter: Weltwäit Situatioun ënnert d'Lupp geholl (18.01.2018) Zu Paräis huet d'Organisatioun Human Rights Watch en Donneschdeg hire Rapport iwwert d'Situatioun vun de Mënscherechter an der Welt virgestallt.

Déi traditionell Natiounen, déi soss fervent d‘Mënscherechter verdeedegt hunn, wéi Groussbritannien an d’USA, ginn hirer Roll net méi gerecht. Den Donald Trump wier net kredibel wat d’Verdeedegung vu Mënscherechter ugeet, sou Human Rights Watch, a Groussbritannien ass mam Brexit beschäftegt. An Europa bléifen deemno just nach Frankräich an Däitschland.D’Merkel war ëmmer eng wichteg Stëmm, mee den Ament ass si domat beschäftegt eng Regierungskoalitioun zesummenzestellen. Alles läit duerfir den Ament op de Schëllere vum President Macron. A wann ee sech seng Aussepolitik ukuckt, dann ass déi net koherent. Hie stoung staark a fir Mënscherechter beim Putin a Russland, beim Erdogan an der Tierkei, beim Orbán an Ungarn a beim Maduro a Venezuela, mee e war schwaach op anere Plazen.Zum Beispill a China, wou e Mënscherechter net emol ugeschwat hat. Dat hat dovun ofgesinn och de Lëtzebuerger Premier bei senger Visite d’lescht Joer zu Beijing verpasst. Mee och Saudi-Arabien an Egypten gi vum Macron ouni Remark gewäerde gelooss, well et net kamoud ass, et sech mat wichtegen Handelspartner ze verdierwen.Den Trump ass en Desaster fir d‘Mënscherechter, well en eng Virléift huet fir Diktatoren, well en de Kontakt sicht zu Autoritéiten, déi regéieren ouni kontrolléiert ze ginn. Den Trump géif dat am Léifsten och selwer maachen. An dat mécht et fir d’Beweegung vun de Mënscherechter schwéier, fir Mënscherechter ze verdeedege, well ons Muecht ass et Regierungen, déi abuséieren, blouss ze stellen.De Problem mam Trump wier, sou Human Rights Watch weider, dass hien e politeschen Avantage draus zitt als Rassist gestempelt ze ginn, well grad dat bei senge Sympathisante gutt ukënnt.