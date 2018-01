© afp

"America first", "Covfefe", "Make America great again", um Samschdeg zanter engem Joer sëtzt den Donald Trump zu Washington am Wäissen Haus. Fir den Anniversaire huet den ëmstriddene Republikaner u sech wëlles gehat e Fest mat Wahlkampfspenden a sengem Luxus-Resor Mar-a-Lago a Florida ze feieren, ma dorausser gëtt näischt. Onkloer ass fir de Moment och, ob den Trump d'nächst Woch op de Weltwirtschaftsforum op Davos flitt.



Vill méi muss sech d'Trump-Regierung drop preparéieren mat eidele Keesen ze regéieren. Um éischte Joresdag vum Donald senger Vereedegung ass am amerikanesche Senat an der Nuecht op e Samschdeg eng Ofstëmmung iwwert eng Tëschefinanzéierung vum Staatsbudget um Widderstand vun den Demokrate gescheitert. D'Republikaner, déi nëmmen 51 vun 100 Sëtz am Senat hunn, hätte 60 Stëmmen gebrauch fir den Text duerchzekréien. Et hunn awer net genuch Demokraten mat hinne mat gestëmmt.



D'Budgetsspär ass e Samschdeg um Hallefnuecht Lokalzäit a Kraaft getrueden. De leschte "Shutdown" gouf et 2013 wéi Demokraten a Republikaner sech net iwwert de Staatsbudget eens gi sinn. Deen huet 16 Deeg gedauert.



Am aktuelle Sträit iwwert de Staatsbudget geet et ënnert anerem ëm d'Héicht vun de Militärdepensen. D'Demokraten refuséieren och engem Kompromëss zouzestëmmen ouni Garantie fir déi ronn 700.000 Migranten, déi als Kanner illegal an d'Land komm sinn.



E "Shutdown" vum Budget heescht, datt déi staatlech Verwaltungen keng Paie méi bezuelen an Ariichtungen riskéieren aus Manktem u finanzielle Moyenen zouzemaachen.

D'Wäiss Haus reprochéiert den Demokraten an enger éischter Reaktioun d'Amerikaner als Geisel ze huelen. Si hätten d'Politik virun déi nei Sécherheet gestallt, sou d'Porte-Parole Sarah Sanders.

Dat hei ass en "Trump-Shutdown" konteren d'Demokraten. E géif symbolesch fir de Chaos stoen, deen den Donald Trump zanter senger Vereedegung virun engem Joer ausgeléist huet. Amplaz zesummenzeféieren, huet en eis ausernee bruecht, huet de Fraktiounschef vun den Demokraten Schumer gemengt.



© afp



Donald Trump virun engem Joer vereedegt, wat huet geännert?



Eng aussergewéinlech Vereedegung, dat e kloert Signal vu senger aussergewéinlecher Presidentschaft sollt weisen. Den Donald Trump wäert d’USA an d’Welt op alle Fall an den nächste Jore veränneren.





Trump 1 Joer am Amt/Reportage Frank Elsen



Dat, well den Donald Trump bis ewell eppes erreecht huet. Nämlech d’USA esou ze splécken, ewéi während dem Biergerkrich am 19. Joerhonnert. E Gruef deen net nëmmen duerch déi politesch Parteien, ma och duerch d'Gesellschaft, d'Bundesstaaten an d'Medie geet. Dat well déi ënnerschiddlechst Meenungen an de Käpp agemeesselt sinn a sachlech Debatten a Kompromësser aktuell onméiglech sinn.

Den US-President wëll d’USA op alle Fall an eng aner Richtung féieren, ewéi säi Virgänger. D’Decrete vum Barack Obama ännert hien einfach ëm, well hien de Contraire behaapt. Ënnert anerem, wat d’Migratioun oder de Klimaschutz betrëfft. Zum Beispill huet hie gréng Luucht gi fir 2 ëmstridden Ueleg-Pipelinen.

Bei der Aussepolitik ass et net anescht. Ënnert anerem huet hien d’Atomofkommes mam Iran op Äis geluecht. Iwwerdeems de Barack Obama mat Saudi-Arabien op Distanz goung, setzt den Trump seng ganz Politik op d’Kinnekräich. A wien him dreet, deem dreet hien zréck. Dat krut virun allem Nordkorea ze spieren.

Donieft, huet hien ugekënnegt, Jerusalem als offiziell Haaptstad vun Israel unzëerkennen an d’US-Ambassade dohin ze verleeën. Haiti, El Salvador an afrikanesch Staaten huet hien als “Shitholes” diffaméiert. Migranten aus deenen Länner wëll hien deemno keng a sengem Land. An och Medien, déi him net gefalen, kritiséiert en. Virun allem CNN.