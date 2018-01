Vill Asätz gouf et fir d'Rettungsdéngschter am Grand-Duché, ma eis Nopeschlänner goufen nach vill schlëmmer vum Stuerm getraff.

Stuerm Friederike: Blesséierter, Doudesaffer, vill Schied (18.01.2018) A villen Deeler vun Nordeuropa, grad an Däitschland an Holland, huet de Stuerm fir vill Schued gesuergt.

Et war e fatale Wanterstuerm, deen en Donneschdeg grouss Deeler vu Mëttel a Nord-Europa an Otem gehal huet.

Op d’mannst 11 Doudeger sinn an eise Nopeschlänner ze verzeechnen, nodeems d’Déif „Friederike“ mat Wandvitesse vu bis 200 Stonnekilometer en Donneschdeg am spéide Moien an am fréie Mëtteg iwwert eis ewech gezunn ass.

Mir hei zu Lëtzebuerg si nach relativ gutt ewech komm, ma virun allem an der Belsch an an Holland ass de Schued awer nawell héich.

Stuerm-Bilan / Reportage Joel Detaille



34 Beem hunn am Laf vum Donneschdeg uechtert de Grand-Duché misste geraumt ginn, well de Wand se ëmgeblosen hat.

57 mol gouf beim 112 ugeruff, wéinst Schied duerch de Stuerm, an een Daach gouf ofgedeckt. Souwäit de Bilan vun de Rettungsdéngschter um Donneschdeg, wou d’Spëtzewäerter bei de Wandvitessen ëm d’Mëttesstonn gemooss goufen.

102 Stonnekilometer goufen op eiser Miessstatioun zu Eschduerf festgehalen. Dat war den eenzege Wäert am 3-stellege Beräich.

Zu Useldeng mat 98km/h an zu Reiler a Konsdrëf mat jeeweils 91 Stonnekilometer goufe Stuerm-Stäerkte gemooss, awer eben ënner 100 Kilometer an der Stonn.

Vun Orkan, oder orkan-artege Wieder-Verhältnisser konnt hei bei eis deemno net riets goen.





Anescht dergéint bei eise Noperen.

An der Belsch gouf de 1722, de Nummer fir net-urgent Appeller bei de Pompjeeën, tëscht moies 9 a Nomëttes 16 Auer iwwer 31.000 mol ugeruff. Meeschtens wéinst Beem, déi ëmgefall sinn, oder Diech oder Steeën, déi vum Wand ewechgeblose goufen. Besonnesch fatal awer, e Bam, deen op enger Landstrooss bei Wavre op en Auto gefall ass, d’Fra vun 39 Joer, eng Mamm vun 2 Kanner, war dout op der Plaz.

Wandstäerkte vun tëscht 105 an 120 Stonnekilometer an der Regioun tëscht Bréissel an Antwerpe sinn tëscht 11 an 13 Auer op Dosende Plazen festgestallt ginn.

Idem an Holland, wou souguer bis 130 Kilometer an der Stonn verzeechent goufen. Den internationale Fluchhafen Schiphol zu Amsterdam gouf komplett gespaart, um Antwerpener Hafen si Schëffscontainer ëmgefall wéi Lego-Stäng, an zwou Persoune goufen och do vu Beem getraff an déidlech blesséiert.

Nach méi schlëmm ass de Bilan an Däitschland, wou 8 Leit ëmkoumen. Dobäi ass eng Persoun 6 Meter an d'Déift vum Daach gefall, en anere Mann gouf vun engem Bam getraff



Fir d’éischte Kéier zanter dem Joer 2007 hat d’Deutsche Bahn um ganze Reseau den Zuchbetrib zäitweis missen annuléieren.

Bis e Freideg de Moien huet et gedauert, bis den Traffik nees eenegermoossen normal konnt rullen. Op verschiddene Strecke wier allerdéngs nach mat Problemer ze rechnen, besonnesch an Nordrhein-Westfalen an a Niedersachsen, wou nach eng Rei wichteg Tracéë gespaart sinn.



Och eng ganz Partie Fluchhäfen haten um Donneschdeg wéinst dem Stuerm aus Sécherheetsgrënn Flich annuléiert.

Op ville Plaze goufen Diech vun Haiser beschiedegt a Beem sinn ëmgefall. Mat Momenter haten 140.000 Stéit kee Stroum. Et huet sech ëm den heftegste Stuerm an Däitschland zanter 2007 gehandelt.