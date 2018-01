Déi franséisch Autoritéite sinn am Gaangen den Elsass op d'Zäit no der geplangter Fermeture vun der ëmstriddener Atomzentral vu Fessenheim ze preparéieren.

De franséische Staatssekretär am Ëmweltministère, Sébastien Lecornu, lancéiert e Freideg zu Colmar ee sougenannte Comité de Pilotage, dee sech mat neien economesche Perspektive fir d'Regioun un der Grenz mam däitsche Bundesland Baden-Württemberg soll befaassen.Fessenheim ass déi eelsten Atomzentral a Frankräich, déi nach a Betrib ass. De Stroumkonzern EDF huet geplangt, déi zwee Reaktere bis d'Enn vum Joer definitiv vum Netz ze huelen. A Frankräich ginn et allerdéngs vill kritesch Stëmmen. Zu Fessenheim selwer an och an der Ëmgéigend fäerten d'Leit dee Moment economesch Aboussen.