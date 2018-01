Während enger spektakulärer Aktioun gouf en Donneschdeg de Fliger depannéiert, deen op en Hoer war e Samschdeg an der Tierkei an d'Schwaarzt Mier gefall war. Mat der Nues huet d'Maschinn d'Welle quasi touchéiert, esou enk war et an esou vill Chance wuel och, datt de Fliger vun der tierkescher Airline Pegasus awer nach an engem Rampli nieft der Landespist un d'Hale koum an net ganz erof an d'Flute getrollt ass.





Pegasus Airlines skidded out of the runway at Trabzon Airport. New photos in daylight shows Boeing 737 next to the sea. Photos from different Turkish media. pic.twitter.com/KB4hAZiIE9 — Turkish Air News (@AnalystTK) January 14, 2018

Dün akşam Trabzon'da pistten çıkan TC-CPF kuyruk tescilli uçağın tahliyesine dair video

[video : Tunderboy] pic.twitter.com/eFtEas32js — HavaSosyalMedya 🛫 (@HavaSosyalMedya) January 14, 2018

BREAKING Pegasus flight #PC8622 overran the runway at Trabzon Airport, Turkey https://t.co/68Ieyg5Bj3 — AIRLIVE (@airlivenet) 13 janvier 2018

New video shows one of the two engines of Pegasus Boeing 737-800 fell into the sea https://t.co/68Ieyg5Bj3 pic.twitter.com/FvruNu4Zzp — AIRLIVE (@airlivenet) 14 janvier 2018

Stonnelaang huet den Asaz um Donneschdeg gedauert. Zwee Krane waren néideg a ronn 150 Aarbechter.Ingenieuren an Techniker hu metalle Kabelen um Fliger festgemaach. Dono hunn déi zwee Kranen d'Maschinn lues an d'Luucht gehuewen a se op der Landebunn ofgesat.162 Passagéier waren u Bord, plus 2 Piloten a 4 Crewmemberen, also 168 Leit am Ganzen, wéi d'Ongléck e Samschdeg geschitt ass. Blesséiert gouf keen. D'Ursaach vum Ongléck war wahrscheinlech eng technesch Pann.