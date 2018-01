En Donneschdeg goufen den David an d'Louise Turpin vun de Riichter gehéiert a formell wéinst Folter an Kandsmësshandlung ugeklot.



Si hunn all d'Virwërf zeréckgewisen. Am Fall vun enger Veruerteelung dreeën hinne bis zu 94 Joer Prisong.



Si hunn hir 13 Kanner iwwer Joren un d'Bett gefesselt, si goufe geschloen, krute quasi näischt z'iessen. Dem Parquet no goufe si iwwert e laangen Zäitraum mësshandelt. Si hätten net méi wéi eemol am Joer duerfen duschen. Dacks hätte se mol net kënnen op d'Toilette goen, well d'Elteren se net wollte lassmaachen.



Wéi et vum Procureur vu Kalifornien heescht, géifen een eréischt um Ufank vun der Enquête stoen, an huet d'Noperen a Bekannte vun der Koppel ëm hir Mathëllef gefrot. Iergendee misst dach eppes gesinn, respektiv matkrut hunn.







Déi 17 Joer al Duechter, där et gelonge war, aus dem Haus ze flüchten an d'Police ze ruffen, hat hir Flucht während zwee Joer geplangt.



Wéi d'Beamten am Haus ukomm sinn, waren nach 3 Kanner ugekett. D'Elteren hätten nach probéiert, zwee Affer lasszemaachen. Si solle viru ville Joren domat ugefaangen hunn, d'Gesëschter am Alter vun 2 bis 29 Joer ze mësshandelen. Si sollen den Dag iwwer geschlof hunn a waren nuets wakereg.



D'Eltere solle fir sech selwer och genuch Iesse kaf hunn, d'Kanner kruten awer esou gutt wéi näischt dovun. E Kand vun 12 Joer huet d'Gewiicht vun engem siwejäregen. Déi eelst Duechter vun 29 Joer huet den Aussoe vum Procureur no knapp 37 Kilo.



De Mëssbrauch soll schonn ugefaangen hunn, wéi d'Famill nach am Texas gelieft huet. Wéi si 2010 a Kalifornien geplënnert sinn, wier et nach méi schlëmm ginn. Do hat de Papp och d'Autorisatioun vum Staat krut, fir seng Kanner doheem ze ënnerriichten.



D'Kanner sollen iwwerdeems d'Erlaabnis gehat hunn, fir an Tagebicher ze schreiwen. Dovun erhoffe sech d'Enquêteuren elo wichteg Informatiounen. Den Ament ginn d'Kanner a Spideeler behandelt.