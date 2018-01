A Frankräich gouf en Donneschdeg eng 57 Joer al Fra zu 22 Joer Prisong veruerteelt, well si un der Côte d'Azur eng ganz Partie eeler Männer vergëft hat.

Dat huet ee Geriicht en Donneschdeg zu Nice decidéiert.Ee Sans-Abris an ee weidere Mann waren 2011 ënner suspekten Ëmstänn gestuerwen. D'Patricia Dagorn, déi an de Medien och déi "Schwaarz Witfra" genannt gouf, huet all d'Virwërf ofgestridden.De Parquet hat 30 Joer Prisong gefuerdert.