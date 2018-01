E Seriemäerder ass en Donneschdeg am Bundesstaat Texas, als éischte Prisonéier vun dësem Joer an den USA, exekutéiert ginn.

Dee 55 Joer alen Anthony Allen Shore, och "Tourniquet Killer" genannt, gouf mat enger Gëftsprëtz ëmbruecht.Hie war wéinst Vergewaltegung, Folter a Mord un dräi Meedercher an enger jonker Fra tëscht 1986 an 1995 zum Doud veruerteelt ginn.D'lescht Joer goufen an den USA 27 Condamnéierter an 8 Bundesstaaten exekutéiert. 39 Persoune goufen 2017 zum Doud veruerteelt.