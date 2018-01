Um Freide reest de Poopst an den Amazonas, wou hie mat ongeféier 3.500 Vertrieder vun indigene Vëlker aus dem Peru an den Nopeschlänner beienee kënnt.







Eng grouss Mass op enger Militärbase zu Lima mécht den Ofschloss vum Pontifex senger Rees an de Chile a Peru. Seng Visite am Chile stoung am Schied vun der Debatte iwwert de Mëssbrauchsskandal an der kathoulescher Kierch. Hien huet sech am Numm vun der Kierch bei deene Betraffenen entschëllegt.