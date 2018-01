Ronn 40 Sozialdemokraten aus all de Regiounen a Stréimungen hu sech zesummegedoen a sech fir GroKo-Verhandlungen ausgeschwat, dëst am Interêt fir Däitschland, Europa an d'SPD, heescht am Appell den der däitscher Noriichtenagence dpa virläit.



Ënnert anerem de fréieren SPD-Chef Matthias Platzeck, eng ganz Partie Landesministeren an déi fréier Kandidatin fir Bundespresidentin, Gesine Schwan hunn den Opruff ënnerschriwwen. Dru bedeelegt hu sech och déi fréier Presidente vun der Jugendorganisatioun vun der SPD. Et sinn nämlech och d'Jusoen, déi géint sou Verhandlunge mat der CDU an CSU sinn. An der Lescht waren et virun allem d'Kritiker déi ze héiere waren.



Dësen Appell fir Koalitiounsgespréicher mat der Unioun ze féieren, kënnt zwee Deeg virum SPD-Parteidag e Sonndeg zu Bonn. Ronn 600 Delegéierte mussen dann driwwer ofstëmmen, ob Verhandlunge fir eng GroKo solle gefouert ginn oder net. Et ass den Appell de Verhandlungen eng faire Chance ze ginn. Um Enn sollten och déi ronn 440.000 SPD-Memberen iwwert dat definitiivt Verhandlungsresultat kënnen ofstëmmen, d'selwecht wéi schonn 2013, wéi d'Sozialdemokraten hir Memberen iwwert d'Resultat ofstëmme gelooss hat. Erklärend Zil ass et, dass bis spéitstens Ouschteren eng nei Regierung an Däitschland steet.



Rekord-Déif fir d'SPD an der neier Sonndesfro vum ZDF. Kuerz ier d'Sozialdemokraten e Sonndeg iwwer Koalitiounsverhandlunge mat CDU an CSU decidéieren, ass d'Partei op 20 Prozent Zoustëmmung gefall. Géif nächste Sonndeg gewielt ginn, kéim d'Union op 33 Prozent. D'AfD bleift onverännert bei 12, d'FPD bei 8 an déi Gréng bei 12%. D'Linkspartei géif ee Punkt gewannen an op 10 klammen. D'Majoritéit vun de Befrote fënnt, datt d'Union sech besonnesch an de Sondéierungsgespréicher duerchgesat huet.