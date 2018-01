Rohingya-Flüchtlingen am Bangladesch. © AFP

Am Bangladesch hunn honnerte Rohingya-Flüchtlingen géint hire geplangte Retour an de Myanmar protestéiert. De Myanmar an de Bangladesch hu festgehal, ronn 750.000 Flüchtlingen déi zanter Oktober 2016 an de Bangladesch fortgelaf sinn an den nächsten zwee Joer nees an hir Heemecht zeréckzeschécken.



De Retour soll d'nächst Woch ufänken. Vertrieder vun der UNO a Mënscherechtsaktiviste bezweifelen déi annoncéiert Pläng a sinn der Meenung, de Retour misst fräiwëlleg sinn. Vill Rohingya wëllen aus Angscht virun neier Gewalt net zréck goen.