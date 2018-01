© AFP (Archiv)

De Boris Johnson setzt sech fir eng Bréck iwwert den Äermelkanal an. Gutt Verbindungen tëscht Frankräich a Groussbritannien wiere wichteg, gëtt de briteschen Ausseminister an der Press zitéiert:



Et wier dach verréckt, datt Zwou vun de stäerkste Vollekswirtschafte vun der Welt just mat enger Eisebunnsbréck verbonne sinn, obwuel se nëmmen 20 Meilen ausernee leien.



Seng Iddi stéisst bei Bauexperten a Politiker op e gedeelten Echo.