2017 war, Informatiounen vu verschiddenen internationalen Klima-Institutiounen no, ënnert den dräi wäermste Joren zanter dass Wieder opgezeechent gëtt.

2016 hält nach ëmmer de Rekord vum wäermste Joer. Ma d'Temperaturen zejoert maachen de Fuerscher awer och besonnesch Suergen. Ouni speziellt Wiederphänomen hätt et nämlech net sou waarm dierfe sinn wéi et war. D'USA ware wéinst dem extreme Wieder mat villen Hurrikane geplot déi grousse Schued hannerlooss hunn. Aner Länner hate mat Iwwerschwemmungen an Dréchenten ze kämpfen.