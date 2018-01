© afp

Dat huet e Freideg dat éischt Münchener Landesgeriicht decidéiert. De Mann hat wéi gesot eng Pistoul un en 18-Järege verkaf. Deen hat am Juli 2016 an der bayrescher Haaptstad néng Mënschen an du sech domat erschoss.



Den Deal gouf am Internet gemaach. Iwwer eng Plattform haten den Täter David S. an den Händler Philipp K. zwee Rendezvousen zu Marburg ausgemaach. Een fir den Transfert vu ronn honnert Schoss Munitioun. Bei deem aneren krut den David S. dunn d’Waff. Seng Affer waren bal all jonk Mënschen mat engem Migratiounshannergrond.