Dowéinst huet sech den Drock op de Chef Heinrich Hiesinger um Freideg op der Assemblée Generale zu Bochum däitlech erhéicht.



D’Kritik: De Gewënn ass ze niddereg an de Konzern ze komplex. Dem Ingo Speich vun Union Investment no léich de Rendement fir d’Aktionären ewell bei Minus 12 Prozent: Der Konzern ist im Wettbewerbsvergleich nicht profitabel genug. Die Bilanz ist trotz erneuter Kapitalerhöhung immer noch zu schwach und man schafft es seit Jahren nicht genügen Barmittelzuflüsse zu generieren, der sogenannte freie Cash flow ist sogar negativ und das trotz anderslautender Ankündigungen durch das Management. Vertrauen am Kapitalmarkt lebt nicht von Ankündigungen sondern von Nachprüfbarkeit und konsequenter Zielerreichung. Herr Hiesinger, sie stehen seit 7 Jahren an der Spitze des Konzerns, das ist eine sehr lange Zeit, und mit Blick auf die Aktienkursentwicklung waren es leider 7 verlorene Jahre.





Extrait Ingo Speich



Thyssen-Krupp brauch an Zukunft eng kloer strategesch Visioun, déi u Margen a Profit gekoppelt ass. Eng Visioun, déi e Repère fir d’Aktionäre soll sinn, esou nach den Ingo Speich.