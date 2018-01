© afp

D'SPD-Federatiounen aus Nordrhein-Westfalen an Hessen hu kuerz virum Kongress nei Konditioune fir eng Koalitioun mat CDU an CSU gestallt. Si fuerderen, wéi d'Süddeutsche schreift, substantiell Verbesserunge par Rapport zum Resultat vun de Sondéierungsgespréicher.



Op der anerer Säit maache sech awer och Supporter vun enger grousser Koalitioun fir eng nei Regierungsformatioun mat der Union staark. Zum Beispill huet de Ministerpresident aus Niedersachsen d'Géigner opgefuerdert och un d'Konsequenzen vun hirem "Neen" ze denken an dat wiere mat grousser Wahrscheinlechkeet Neiwahlen.



Europa brauch eng stabel Regierung zu Berlin, dat sot de franséische President e Freideg wéi d'Kanzlerin op Visitt zu Paräis war. An den italienesche Premier Paolo Gentiloni appeléiert un d'SPD d'Koalitioun mat de Konservativen anzegoen. Et kéint net op de Bäitrag vu sozialisteschen an demokratesche Kräfte verzicht ginn, sou den italienesche Sozialdemokrat.