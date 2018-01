An Ägypten huet de Staatschef Fatah al-Sisi annoncéiert bei de Presidentschaftswahlen am Mäerz fir eng zweet Mandatszäit unzetrieden.

© afp

De President huet seng Annonce an enger Ried zu Kairo gemaach, déi op der Tëlee iwwerdroe gouf. Den Al-Sisi geet als Favorit an d'Course. De fréiere Chef vun der Arméi hat de Putsch géint den islamistesche Staatschef Mohammed Mursi geleet an 2014 de Presidenteposten iwwerholl. Et war allgemeng erwaart ginn, datt hie sech den iwwernächste Mount de Wieler géif stellen.