Dat ass d’Resultat vum Parteidag zu Bonn. 362 vun den 642 Delegéierten hunn derfir gestëmmt, dat ass eng Majoritéit vu 56%.

De ganzen Dag iwwer souz de Parteidag zu Bonn beieneen, fir iwwert d’Resultat vun de Sondéierungsgespréicher ze beroden, déi virun 2 Wochen ofgschloss gi waren.

Um Enn gouf du per Hand-Hiewen ofgestëmmt, an d’Resultat war net eendeiteg, sou dass nach eemol am Detail nogezielt gouf, bis d’Resultat du fest stoung.

D’SPD wäert sech erneieren - dorunner wäert och eng Regierungs-Bedeelegung näischt änneren. Dat sot den SPD-Chef Martin Schulz a senger Ried um aussergewéinleche Parteidag zu Bonn, wou d’SPD driwwer decidéiert, ob ee mat der Unioun aus CDU/CSU a Koalitiounsverhandlungen wäert trieden oder net.





De Martin Schulz huet betount, dass regéieren an erneieren sech net géifen ausschléissen. Hie wéilt op alle Fall ni méi op der Strooss héieren, dass Leit soen, si wéissten net, woufir d’SPD géif stoen.

Wéi et kalenner-méisseg elo virugeet, wäert sech an den nächsten Deeg weisen.

D’CDU an och d’CSU hunn hir Partei-Gremien op alle Fall fir de Sonndeg den Owend beieneegeruff, fir d’Resultat vun der SPD z'analyséieren, wéi et heescht.