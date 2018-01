FDe proposéierte Wirtschaftsmodell hätt strukturell Schwächten an et géif net genuch Partner aus der Privatwirtschaft matmaachen.



Den Organisatiounscomité hat d'Kandidatur fir d'Expo 2025 a Frankräich eréischt Enn September eragereecht. Andeems Frankräich sech elo zréckzitt, klammen natierlech elo d'Chancë fir déi aner Russland, Japan an den Aserbaidschan.



D'Decisioun gëtt am November bekannt.