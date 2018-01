D'Regioun Afrin gëtt vun de Kurde kontrolléiert.E Samschdeg scho sinn, enger lokaler Kurdemiliz no, an där selwechter Offensiv op d'mannst 10 Mënsche gestuerwen. Ënnert den Doudege wiere 7 Zivilisten, dorënner e Kand.D'Arméi huet Dosenden Ziler aus der Loft a mat Artillerie beschoss. Déi tierkesch Arméi geet géint d'Kurden vun der YPG, déi si als Terrororganisatioun ugesäit, an den IS vir.

Um Sonndeg de Moie goufen aus der Kurderegioun 4 Rakéiten op eng Stad am Süde vun der Tierkei geschoss. Eng Fra gouf duerch Glasspläiter liicht verwonnt. Zwee Haiser an e Geschäft goufe beschiedegt. "Si kënnen eng Rakéit op eis schéissen a mir schéissen der honnert zréck", huet et doropshi vum zoustännege Gouverneur geheescht.